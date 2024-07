Nicolás Maduro afirma, sem provas, que eleições no Brasil não são auditadas

"No Brasil? Não auditam nenhuma ata no Brasil. Na Colômbia? Não auditam nenhuma ata. Na Venezuela auditamos em tempo real, nas mesas, 54%", completa.

"Temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Tem 16 auditorias e se fazem auditorias em tempo real em 54% das mesas. Em que outra parte do mundo fazem isso? Nos EUA?", questiona enquanto apoiadores sacodem a mão em negativa atrás de si e o público grita "não". "É inauditável o sistema eleitoral", continua

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, lançou críticas aos sistemas eleitorais do Brasil, Estados Unidos e Colômbia durante um comício na noite de terça-feira, 23. Sem provas, ele afirmou que no Brasil não há auditoria das atas eleitorais. Comentário foi feito em meio a troca de farpas entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No dia da eleição é feita a chamada "votação paralela". A integridade da urna é testada por meio da digitalização dos votos tanto da urna quanto do sistema paralelo. Câmeras filmam os números digitados no teclado da urna.

No Brasil, a Justiça Eleitoral é a responsável por realizar a auditoria das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral detalha como o processo funciona em seu site. Os procedimentos começam um mês antes da eleição e seguem até o domingo do pleito.

"Todo o processo é monitorado e seguido pelos representantes indicados, e pode ser acompanhado também por qualquer interessado. Muitos TREs inclusive transmitem a auditoria ao vivo, pelo YouTube", completa.

Embates recentes

Os comentários foram feitos em meio a troca de farpas entre o ditador e o presidente brasileiro - que são aliados - depois que Maduro falou sobre um "banho de sangue" caso a oposição vença as eleições marcadas para o próximo domingo, 28.

Na mesma terça feira, horas antes, Maduro havia dito que "quem se assustou" com suas declarações tomasse um "chá de camomila". A fala foi uma provável resposta a Lula que no dia anterior disse ter ficado assustado com as palavras de Maduro.

"Fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue", disse o presidente durante coletiva de imprensa com agências internacionais em Brasília na segunda-feira, 22.

A fala de Lula foi a segunda crítica direta ao seu aliado. Em março, o governo criticou Maduro por não permitir a inscrição da opositora Corina Yoris para disputar a eleição. O impedimento continua sem justificativa até hoje.