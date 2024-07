Naufrágio em frente à Mauritânia deixa ao menos 15 migrantes mortos e dezenas de desaparecidos

"Estamos profundamente tristes pela morte de 15 migrantes" e pelo desaparecimento de dezenas deles no mar após o naufrágio de um barco em Nouakchott, indicou a OIM na rede social X.

Pelo menos 15 pessoas morreram e dezenas foram dadas como desaparecidas após o naufrágio na segunda-feira de uma embarcação cheia de migrantes ao largo da costa da capital da Mauritânia, informaram nesta quarta-feira (24) a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e fontes locais.

Segundo a OIM, cerca de 300 pessoas embarcaram em uma canoa na Gâmbia e passaram sete dias no mar antes de a embarcação naufragar perto de Nouakchott em 22 de julho. No total, 120 pessoas foram resgatadas pela guarda costeira mauritana, de acordo com o comunicado.

Entre os sobreviventes, 10 pessoas foram hospitalizadas com urgência e quatro menores desacompanhados e separados de suas famílias durante o naufrágio foram identificados, acrescentou a organização.

O funcionário da guarda costeira mauritana mencionou que entre 140 e 180 pessoas viajavam na canoa, a maioria senegaleses e gambianos. A embarcação se quebrou no meio do mar e o capitão fugiu, acrescentou.