'Mudança e futuro', a esperança se destaca na oposição da Venezuela

A caravana de carros que avança pela estrada Lara-Zulia para, permitindo que Machado cumprimente aqueles que se aproximam com seus filhos de mãos dadas ou até mesmo bebês nos braços. Ela está a caminho de Maracaibo (oeste) para um comício na reta final da campanha presidencial, onde a oposição poderia, pela primeira vez em 25 anos, interromper a sequência de governos chavistas.

Inelegível para cargos públicos, mas muito carismática e popular e com um discurso que sempre menciona os filhos como motivação de suas ações, Machado tem apoiado ativamente a candidatura do diplomata Edmundo González Urrutia, que a representa para enfrentar o presidente Nicolás Maduro na eleição de domingo na Venezuela.

Em El Tablón, ainda a três horas de distância do destino, a líder opositora desce do carro e abraça cada um, conversa com eles, tira fotos e pede que saiam cedo para votar.

Engenheira de 56 anos e mãe de três filhos que vivem no exterior, Machado defende um modelo econômico liberal, em contraste com o projeto socialista do chavismo.

- De moto e a pé -

Em grupos de três pessoas em uma moto, ou até quatro quando levam crianças, eles a seguem pela estrada e avisam os próximos vilarejos antes que sua caravana chegue.

A estrada começa a se encher de pessoas correndo para encontrá-la com cartazes escritos à mão, bandeiras e balões. Às vezes, ela sobe em uma caminhonete descoberta e acena de pé com o braço erguido. Eles respondem com gritos: "Sim, é possível" ou "Esse governo vai cair".

Centenas de motos escoltam sua passagem, ocupando até duas faixas da estrada.

Na cidade de Los Pinos, Mariana Escobar, de 28 anos, a espera com seus filhos gêmeos, um de cinco anos e outro de seis.