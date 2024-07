Ministro ultranacionalista israelense afirma que rezou na Esplanada das Mesquitas

Um ministro israelense ultranacionalista disse nesta quarta-feira (24) que rezou na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém, desafiando a regra que determina que os judeus podem entrar nas instalações, mas não podem rezar.

"Na semana passada rezei no Monte do Templo", declarou o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, durante um colóquio no Parlamento israelense, usando o nome pelo qual os judeus se referem a este lugar sagrado.

Localizada em Jerusalém Oriental, área da Cidade Santa ocupada e anexada por Israel, a Esplanada das Mesquitas é construída sobre as ruínas do segundo templo judaico, destruído no ano 70 d.C. Pelos romanos. É também o terceiro lugar mais sagrado do islã.