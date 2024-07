Mais de 6.000 casos de abuso sexual em escolas do Equador em 10 anos (HRW)

Mais de 6.000 casos de violência sexual em ambientes escolares foram registrados no Equador na última década, informou nesta quarta-feira a Human Rights Watch (HRW).

Além disso, "as instituições judiciais não investigam ou processam adequadamente crimes sexuais contra menores, dificultando aos sobreviventes alcançarem justiça", afirmou a ONG.

Katherine La Puente, coordenadora dos direitos da criança da HRW, observou que "a resposta e as medidas de prevenção do Equador não estão à altura" para abordar a violência sexual no ambiente educacional.

"O Equador deve pôr fim à impunidade e aos comportamentos cúmplices que submetem milhares de crianças a abusos", acrescentou La Puente.