Kamala explora problemas de Trump na justiça e arrecada US$ 250 milhões

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, repetiu nesta terça-feira, 23, os ataques feitos ao ex-presidente Donald Trump na segunda-feira. No primeiro comício de sua campanha presidencial, em Wisconsin, ela lembrou do tempo em que era procuradora da Califórnia e colocou atrás das grades predadores sexuais, fraudadores e criminosos. "Acreditem, eu conheço o tipo de Donald Trump", afirmou.

Ontem, os democratas anunciaram a arrecadação de mais de US$ 250 milhões, entre a tarde de domingo, 21, e a noite de segunda-feira, 22. O dinheiro inclui doações para a campanha presidencial, para a direção do partido e para comitês conjuntos. De acordo com a equipe de Kamala, os recursos vieram de 1,1 milhão de doadores, sendo que 62% fizeram uma doação pela primeira vem neste ciclo eleitoral.

Um dia depois de obter o voto da maioria dos 4 mil delegados democratas, o que na prática lhe garante a nomeação do partido, Kamala recebeu o apoio do senador Chuck Schumer, líder da bancada no Senado, e do deputado Hakeem Jeffries, líder dos democratas na Câmara - os dois principais nomes do partido no Congresso.