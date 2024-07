Grupos de direitos humanos pedem libertação de ex-funcionário da Copa do Mundo preso no Catar

Grupos de direitos humanos pediram, nesta quarta-feira (24), a libertação de um ex-funcionário do comitê organizador da Copa do Mundo do Catar que, segundo a ONU, não recebeu um processo judicial justo.

Abdullah Ibhais, especialista em relações públicas de 38 anos, foi preso em 2021 e condenado por um tribunal do Catar a três anos de prisão por desvio de fundos públicos e corrupção.

No entanto, este cidadão jordaniano alegou que a sua confissão foi obtida sob coação e que foi acusado após criticar a gestão de uma greve de trabalhadores imigrantes no Catar.