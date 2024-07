França estreia no futebol de Paris-2024 com vitória (3-0) sobre os EUA

A França do técnico Thierry Henry obteve uma grande vitória sobre os Estados Unidos por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), pela primeira rodada do grupo A do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No estádio Vélodrome em Marselha, o veterano Alexandre Lacazette, capitão dos 'Bleus', abriu o placar já no segundo tempo com um belo chute de longe (61'). Michael Olise ampliou pouco depois (69') após receber uma assistência de Lacazette e o zagueiro Loïc Badé fechou o placar na reta final com uma cabeçada (85'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O triunfo na estreia dá aos 'Bleus' o impulso necessário para buscar o segundo ouro de sua história, depois do conquistado em Los Angeles-1984, quando derrotaram o Brasil na final.

Na outra partida do Grupo A, a Guiné do meio-campista Naby Keita fez seu retorno às Olimpíadas, evento em que não participava desde o México-1968, com uma derrota por 2 a 1 para a Nova Zelândia, em Nice. A segunda rodada, em que já podem ser definidas alguns classificados para as quartas de final, será disputada no sábado. - Israel e Mali empatam, Japão goleia Paraguai -