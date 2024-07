Diretor do FBI diz que autor do atentado contra Trump operou drone na área do comício

O jovem de 20 anos que tentou assassinar Donald Trump durante um comício operou um drone sobre a área aproximadamente duas horas antes de o ex-presidente dos Estados Unidos iniciar seu discurso, confirmou nesta quarta-feira (24) o diretor do FBI.

Christopher Wray, chefe da agência federal de polícia, testemunhou perante um comitê especial do Congresso e afirmou que a investigação sobre o incidente ocorrido em 13 de julho ainda não conseguiu determinar os motivos que levaram o autor a cometer o atentado.

Wray explicou que Thomas Matthew Crooks operou um drone sobre a área do evento por cerca de 11 minutos - entre 15h50 e 16h locais - no dia do tiroteio, passando a cerca de 200 metros do palco onde Trump discursaria.