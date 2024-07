Colômbia: mulher compra AirFryer online e pacote vem com um lagarto dentro; assista ao vídeo

Após o susto, as amigas ligaram para diversas clínicas e centros veterinários em busca de ajuda. Sofía disse que o réptil foi colocado primeiro em um balde para depois ser transferido a uma caixa. "A única coisa que fizemos foi dar água para o animal porque sabíamos as condições", afirmou. "Porque (o lagarto) vinha dos Estados Unidos em uma caixa completamente fechada."

Um vídeo com o momento da descoberta foi publicado no X (antigo Twitter) por Sofía, que também contou como aconteceu. "Éramos quatro mulheres e nenhuma era capaz de tirar o animal da sacola", disse.

Uma mulher da Colômbia afirmou ter recebido uma espécie de lagarto dentro da caixa de uma AirFryer que ela comprou online da Amazon, em uma entrega internacional dos Estados Unidos para sua casa. Sofía Serrano e suas três amigas não perceberam nada de diferente durante a entrega do produto. Elas só se deram conta do animal quando foram jogar a embalagem fora.

A consumidora fez uma reclamação no site da Amazon. A empresa, segundo a cliente, sugeriu apenas a devolução do produto com o reembolso do dinheiro.

"Isso não nos traz solução porque precisamos do eletrodoméstico e teríamos que assumir o custo do envio da Colômbia para os Estados Unidos", afirmou a colombiana. A reportagem entrou em contato com a Amazon Brasil sobre o ocorrido e a matéria será atualizada com a resposta. Questionada por um internauta, Sofía disse que o animal ganhou o nome de Yepeta.