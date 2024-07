Chuvas incomuns trazem a melhor temporada de esqui em 10 anos para Santiago

Há um ano, grande parte do centro de esqui La Parva, na cordilheira de Santiago, quase não tinha neve. Mas a frente fria incomum do outono meridional, que cobriu as montanhas com mais de dois metros de neve, garante que 2024 será a melhor temporada em uma década.

A seca que atinge a capital chilena há mais de 10 anos reduziu a queda de neve e encurtou cada vez mais as temporadas de inverno nas estações de esqui da capital: La Parva, Farellones, Valle Nevado e El Colorado.

No entanto, 2024 marcou um renascimento para esses locais. As chuvas abundantes e as baixas temperaturas presentes em maio e junho permitiram que a cordilheira dos Andes ao redor de Santiago ficasse coberta com mais de dois metros de neve.