Biden diz que é hora de passar o bastão para 'vozes mais jovens'

"A defesa da democracia, que está em jogo, é mais importante do que qualquer título", disse Biden. "Decidi que a melhor maneira de avançar é passar o bastão para uma nova geração. Essa é a melhor maneira de unir nossa nação."

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos americanos nesta quarta-feira (24) que desistiu da corrida presidencial de 2024 para unir seu partido e seu país, afirmando em um discurso histórico no Salão Oval que era hora de passar o bastão para "vozes mais jovens".

Biden desistiu da corrida mais tarde do que qualquer outro presidente na história dos EUA no domingo, cedendo a semanas de pressão dos democratas após um desempenho desastroso no debate contra Donald Trump, o que levantou preocupações sobre sua idade e acuidade mental.

Usando o cenário simbolicamente poderoso da Mesa Resoluta, o discurso de Biden pediu o fim das divisões na política dos EUA e disse que o país era mais poderoso do que "qualquer ditador ou tirano".

O veterano democrata disse que havia "um tempo e um lugar para novas vozes, vozes frescas. Sim, vozes mais jovens. E esse tempo e lugar é agora."