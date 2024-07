Ativistas climáticos realizam atos de protesto em vários aeroportos europeus

Várias organizações ambientalistas realizaram, nesta quarta-feira (24), atos de protesto em aeroportos europeus, que terminaram no Reino Unido com a prisão de dez ativistas do Just Stop Oil, grupo britânico que defende a eliminação dos combustíveis fósseis até 2030. "A queima contínua de petróleo, gás e carvão, no momento em que estamos cruzando pontos de inflexão irreversíveis que ameaçam descontrolar nosso clima de forma acelerada põe em risco a estabilidade da qual toda a nossa sociedade depende", declarou, em nota, o Just Stop Oil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nossos dirigentes políticos devem agir para proteger a população e trabalhar juntos com outros países com o objetivo de estabelecer um tratado juridicamente vinculante para deter a extração" e o uso de combustíveis fósseis até 2030, acrescentou o grupo.

A polícia londrina informou a detenção de dez ativistas, inclusive sete no aeroporto de Heathrow, o maior da Europa, sob a acusação de "complô para interferir em uma infraestrutura-chave nacional". No aeroporto alemão de Colônia, ativistas do Letzte Generation (Última Geração) conseguiram invadir as pistas e provocaram a interrupção do tráfego aéreo por quatro horas, segundo um comunicado em separado transmitido pelo Just Stop Oil, em nome do grupo Oil Kills. O coletivo Oil Kills acrescentou que três ativistas entraram nas pistas do aeroporto de Oslo, antes de serem expulsos pela polícia, sem detenções.