Argentina perde mais de 177 mil postos de trabalho no setor privado em cinco meses

O setor privado da Argentina demitiu cerca de 177 mil funcionários entre novembro de 2023 e abril de 2024, de acordo com um relatório do Centro de Estudos de Política Econômica (Cepa), que aponta a queda do consumo e a recessão econômica como as principais causas. Os números correspondem apenas ao mercado de trabalho formal de um país no qual a informalidade atinge quase 50% dos trabalhadores. A Argentina atravessa uma grave recessão econômica. No primeiro trimestre de 2024, o país registrou uma contração de 5,1% no PIB, com uma taxa de desemprego em 7,7%, um salto em relação aos 5,7% registrados no último trimestre de 2023.

O setor da construção foi um dos mais atingidos, depois que o governo ultraliberal de Javier Milei suspendeu as obras públicas como parte de sua política de redução do déficit fiscal do Estado. O Cepa informou que mais de 56% dos empregos perdidos foram no setor de construção, seguido pela indústria, com quase 43% dos desligamentos. As demissões no setor privado se somam também às do setor público. O próprio presidente declarou que, até junho, 25 mil trabalhadores já tinham sido dispensados.