Apple, investigada na Espanha por 'possíveis práticas anticompetitivas'

As investigações foram iniciadas "de ofício, devido à importância das lojas de aplicativos na atividade econômica na Espanha", continuou a CNMC.

"As condutas podem configurar abuso de posição dominante", indicou um comunicado da Comissão Nacional de Mercado e Concorrência(CNMC).

Esta investigação é anunciada um mês depois que a Comissão Europeia abriu caminho para sanções financeiras rígidas sobre a Apple ao determinar, preliminarmente, que sua loja de aplicativos não cumpre as regras de concorrência do bloco.

Em nota enviada à AFP, a gigante californiana afirmou que "desenvolvedores espanhóis de todos os tamanhos competem em igualdade de condições na App Store", mas ainda afirma que pretende continuar "trabalhando com a autoridade espanhola da concorrência para compreender e responder a suas preocupações".

"Estas práticas podem ser consideradas uma infração muito grave às regras da concorrência" e podem "levar a multas de até 10% do volume total de negócios globais da empresa", segundo a CNMC, equivalentes a mais de 30 bilhões de euros (180 bilhões de reais) com base em suas vendas de 2023.

A regulamentação atual determina que empresas que distribuem seus aplicativos na App Store "possam, gratuitamente, informar a seus clientes alternativas mais acessíveis de compra", explicou a Comissão.

Em 25 de março, o braço executivo da UE já havia aberto uma investigação da App Store, à luz das normas da Lei dos Mercados Digitais (LMD) do bloco.

A empresa californiana respondeu à Comissão Europeia que "realizou uma série de modificações nos últimos meses para cumprir" as normas e se mostrou disposta a respeitar a legislação europeia.

A Apple baseou seu negócio em um ecossistema fechado em torno do iPhone e do iPad, citando imperativos de segurança e maior conveniência para o usuário, mas esta filosofia contraria as regras de concorrência europeias.

