Após tumulto, gol da Argentina é anulado e Marrocos vence (2-1) na estreia em Paris-2024

Isso aconteceu logo depois de o meio-campista argentino Cristian Medina marcar o gol de empate (2 a 2) durante um interminável período de acréscimo de 16 minutos. Mas o lance foi invalidado por impedimento após revisão do VAR realizada no momento em que a partida havia sido dada como encerrada.

A tumultuada partida entre Argentina e Marrocos, na abertura do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, terminou com uma vitória dos norte-africanos por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), em Saint-Étienne, após um final inusitado.

Seu gol esquentou o clima no Geoffroy-Guichard, cujos ânimos dos torcedores já estavam exaltados antes do início, com vaias para os jogadores da 'Albiceleste' em meio a um momento de tensão entre França e Argentina, depois de os jogadores da tricampeã mundial terem comemorado o recente título da Copa América cantando uma música considerada 'racista' direcionada aos jogadores dos 'Bleus'.

- Com pouca margem de erro -

Ao retornar, a Albiceleste de Mascherano descobriu que o empate era uma miragem. Em três minutos não conseguiu reagir e cedeu pontos que lhe deixa com pouca margem de erro para a missão de conquistar o terceiro ouro em sua história.

Capitaneados pelo lateral do PSG, os 'Leões do Atlas' lançaram dúvidas em torno da 'Albiceleste' Sub-23, cujo futebol não se mostrou confiável apesar de contar com os reforços dos campeões mundiais Julián Álvarez, Nicolás Otamendi e Gerónimo Rulli.

Os norte-africanos tiveram no camisa 9 Soufiane Rahimi, de 28 anos, seu jogador de maior destaque: ele marcou o primeiro gol nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) após um belo passe de calcanhar de Ilias Akhomach e o segundo no início da segunda etapa (49'), em um pênalti marcado após falta cometida pelo lateral Julio Soler.

Com a ambição de ampliar seu domínio global, depois de conquistar com Lionel Messi a Copa do Mundo de 2022, o bicampeonato da Copa América (2021 e 2024) e a 'Finalíssima' (2022), a Argentina reagiu com um chute à queima-roupa do atacante Giuliano Simeone (68'), filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

- Mesmas carências -