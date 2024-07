Três presos por roubo de US$ 1,6 milhão em joias na França

Três homens, supostamente latino-americanos, suspeitos de terem roubado 1,6 milhão de dólares (8,9 milhões de reais) em joias de duas jovens emiradenses em meados de julho, foram presos na França, perto da fronteira com a Espanha, informou uma fonte policial nesta terça-feira (23).

No dia 13 de julho, duas jovens que se preparavam para embarcar no aeroporto de Nice, no sudeste da França, com destino aos Emirados Árabes Unidos, denunciaram o roubo das suas bagagens, que continham joias no valor total de 1,5 milhão de euros (1,6 milhão de dólares ou 8,9 milhões de reais).

Os três indivíduos, com cerca de 50 anos e que, segundo a polícia, seriam latino-americanos, foram detidos em 19 de julho na fronteira espanhola, depois de o seu veículo ter sido detectado em Niort, no oeste da França, em viagem rumo à Espanha.