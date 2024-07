Thomas Jolly, uma imaginação transbordante a serviço dos Jogos Olímpicos

"Quanto mais próximo, mais feliz me sinto", diz Thomas Jolly, o maestro das cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas e Paraolimpíadas de Paris-2024, é um homem do teatro com uma imaginação transbordante que teve que se adaptar ao exigente entorno dos Jogos.

Conhecido por sua sensibilidade dramatúrgica, pela grandiosidade de suas montagens e pela defesa de uma "teatralidade exacerbada", este artista quer transformar a Cidade Luz e seus monumentos às margens do Sena no cenário do "maior espetáculo do mundo".

Jolly, de 42 anos, ficou conhecido em 2014 no meio teatral francês com a trilogia "Henrique VI", de Shakespeare, uma obra de 18 horas que apresentou no Festival de Avignon.