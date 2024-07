Religiosos de vilarejo indiano onde avô de Kamala Harris viveu rezam por vitória da democrata

O deus da verdade e da justiça está do lado de Kamala Harris, afirmam sacerdotes hindus de um vilarejo na Índia onde o avô materno da vice-presidente dos Estados Unidos viveu. Agora, eles rezam para que a democrata vença as eleições presidenciais de novembro.

Uma única estrada estreita cercada por coqueiros leva a Thulasendrapuram, um vilarejo situado no estado de Tamil Nadu, no sul do território indiano.

Foi nesta localidade onde viveu o avô materno de Kamala, que ganhou um grande impulso para a corrida presidencial após a desistência de Joe Biden no domingo.