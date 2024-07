Presidente de partido opositor do Chile renuncia após defender pai condenado por abuso sexual

O presidente do principal partido da oposição de direita do Chile, Javier Macaya, renunciou nesta terça-feira (23), após defender publicamente seu pai, condenado por abuso sexual de menores em um caso que provocou indignação pública.

Eduardo Macaya, 72, foi condenado a seis anos de prisão por abuso sexual de menores, em uma investigação envolvendo membros de sua família.

"No interesse do meu compromisso político, tomei a decisão de renunciar à presidência da União Democrática Independente (UDI). Jamais permitiria que uma situação familiar, por mais dolorosa que seja, afetasse ainda mais as menores envolvidas e o desempenho do meu partido", disse Javier Macaya, também senador.