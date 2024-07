Petróleo atinge nível mais baixo desde meados de junho

Os preços do petróleo continuaram a cair nesta terça-feira (23), atingindo seu nível mais baixo em um mês e meio, enquanto os operadores se preocupam com um desequilíbrio entre oferta e demanda no contexto de uma conjuntura econômica deteriorada.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 1,68% e fechou a US$ 81,01.

O barril de West Texas Intermediate (WTI) norte-americano para a mesma data, no primeiro dia em que é utilizado como contrato de referência, recuou 1,83%, para US$ 76,96.