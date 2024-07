Parque Nacional de Jasper, no Canadá, é evacuado por grande incêndio florestal

O Parque Nacional Jasper e a cidade de mesmo nome, no oeste do Canadá, cumpriram, nesta terça-feira (23), uma ordem de evacuação devido a um incêndio florestal que se espalhou repentinamente em meio a uma onda de altas temperaturas.

De acordo com o alerta enviado a moradores e turistas, a área está ameaçada por um incêndio ao sul da cidade. Por esse motivo, as autoridades ordenaram na noite de segunda-feira que os moradores deixassem o local antes das 09h GMT (06h00 no horário de Brasília) de terça-feira e seguissem pela rodovia que leva ao oeste, enquanto outras estradas foram fechadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jasper tem uma população de aproximadamente 4.500 habitantes e o parque é um destino turístico popular nas Montanhas Rochosas canadenses.