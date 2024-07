Operações de resgate buscam 27 tripulantes de um pesqueiro que naufragou na zona das Malvinas

Socorristas tentam resgatar nesta terça-feira (23) as 27 pessoas que estavam a bordo de um barco pesqueiro que naufragou na área das Ilhas Malvinas, incluindo 10 espanhóis, anunciou o governo do arquipélago.

O incidente ocorreu na tarde de segunda-feira "cerca de 200 milhas náuticas (370 quilômetros) a leste de Stanley", conforme comunicado do governo publicado no Facebook.

Stanley (Puerto Argentino para Buenos Aires), mencionada no comunicado, é a capital do arquipélago, localizado no Atlântico Sul, a 400 quilômetros da costa argentina e a quase 13.000 km do Reino Unido.