OMS está 'muito preocupada' com possíveis epidemias em Gaza

“Ainda não colhemos amostras humanas, por falta de equipamento para o fazer e de capacidade laboratorial para analisar essas amostras”, explicou Saparbekov.

Uma equipa da OMS e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que se deslocará na próxima quinta-feira (25) a Gaza, transportará até 50 kits para recolha de amostras humanas que serão depois enviadas para a Jordânia.

Em paralelo, a OMS e os seus parceiros avaliam a magnitude da propagação do poliovírus.

Saparbekov espera que as recomendações possam ser publicadas no próximo domingo (28) , mas “dadas as atuais limitações na higiene da água e no saneamento em Gaza, será muito difícil para a população lavar as mãos e beber água potável”.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada em 7 de outubro por um ataque sem precedentes de comandos do Hamas infiltrados no sul de Israel, que deixou 1.197 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre em grande escala em Gaza, causando mais de 39 mil mortes, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo de Gaza liderado pelo Hamas.