Kamala reúne apoios para consolidar sua candidatura

Das principais lideranças democratas, ela ainda não conta com o respaldo oficial do ex-presidente Barack Obama e das duas figuras mais importantes do Congresso: os líderes dos democratas no Senado, Chuck Schumer, e na Câmara dos Deputados, Hakeem Jeffries. Eles adotaram uma posição de neutralidade para não passarem a impressão de que estão ditando os rumos da candidatura, que terá de ser oficializada na convenção, em agosto.

A troca na chapa democrata provocou um efeito prático positivo nas primeiras 24 horas: a campanha arrecadou um recorde de US$ 81 milhões. Para a vice-presidente, no entanto, a notícia mais importante é que nenhum nome de peso do partido se colocou publicamente para desafiá-la na convenção.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, reuniu nesta segunda-feira, 22, apoios importantes para viabilizar sua candidatura presidencial, após a desistência do presidente Joe Biden, no domingo, 21. Kamala obteve o aval da ex-presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, dos 23 governadores democratas, de 87% dos senadores e 83% dos deputados.

"É com imenso orgulho e otimismo que eu apoio a vice-presidente Kamala Harris para presidente dos EUA", disse Pelosi. "Meu apoio é oficial, pessoal e político", destacou ela, que defendeu a união do partido contra Trump.

Com a máquina do partido na mão, Kamala esteve ontem em Delaware para a primeira reunião com a equipe de campanha de Biden, que foi mantida integralmente nos cargos. Ao final do encontro, ela usou sua experiência como promotora do Estado da Califórnia para atacar o ex-presidente americano.

"Trump quer levar o país para trás, para uma época em que muitos americanos não gozavam de plenos direitos e liberdades", afirmou Kamala. "Mas nós acreditamos em um futuro mais brilhante, que abra espaço para todos." Ela também não se esqueceu de falar da questão que muitos democratas consideram ser o ponto forte da campanha: o direito de aborto.

"O governo não deveria dizer a uma mulher o que ela deve fazer com o seu corpo", disse, em uma tentativa de recuperar o voto feminino e a base do partido. No fim, ela finalizou o discurso com a frase: "Deus abençoe todos vocês, os EUA e Joe Biden."

Ataques

O primeiro grande desafio da campanha agora será escolher um vice. Os governadores que poderiam desafiá-la na convenção hipotecaram apoio a Kamala e se tornaram candidatos: Josh Shapiro, da Pensilvânia, Andy Beshear, de Kentucky, e Gretchen Whitmer, de Michigan. Também estariam no páreo o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, e o senador Mark Kelly.

Com a saída de Biden, os republicanos passaram a concentrar fogo em Kamala. Trump acusou ontem os democratas de enganar o povo americano. "Biden não estava apto a servir desde o início, mas as pessoas que o cercavam mentiram para os EUA sobre sua completa e total decadência mental, física e cognitiva", disse.