Hamas acusa Israel de matar ao menos 70 em ataque a Khan Younis

Pelo menos 70 pessoas morreram devido a bombardeios israelenses nesta segunda-feira, 22, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde, governado pelo Hamas. Segundo o grupo terrorista palestino, os ataques ocorreram enquanto centenas de pessoas estavam deixando a região após uma nova ordem do Exército israelense.

O Exército israelense não confirmou o número de mortes divulgado pelo Hamas, mas em um comunicado afirmou que seus soldados e seus tanques "atingiram e eliminaram terroristas na área". As forças israelenses alcançaram mais de "30 infraestruturas terroristas" em Khan Younis, detalharam os militares.

Os aviões israelenses atingiram também um depósito de armas, postos de observação, túneis e estruturas utilizadas por combatentes do Hamas, acrescentaram.