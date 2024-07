EUA anuncia negociações de paz para o Sudão em agosto na Suíça

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (23) que convidaram representantes do Exército do Sudão e dos paramilitares sudaneses das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) para negociações de paz em agosto, na Suíça.

Eles foram convidados "para participar de conversas de cessar-fogo, mediadas pelos Estados Unidos, que começarão em 14 de agosto na Suíça", afirmou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em comunicado à imprensa.

As tratativas, copatrocinadas pela Arábia Saudita, incluirão a União Africana, as Nações Unidas, bem como observadores do Egito e dos Emirados Árabes Unidos.