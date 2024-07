Erosão costeira ameaça praias turísticas da Tunísia

Assim como muitas outras zonas costeiras do norte da África, a forte erosão fez com que muitas das praias arenosas de Hammamet desaparecessem nos últimos anos, afetando a imagem deste destino turístico localizado a 65 km a leste de Tunes, a capital.

A construção e as barreiras costeiras em uma área podem impedir que os sedimentos se movam ao longo da costa, deixando outras praias desprovidas de material novo.

No entanto, a atividade humana, incluindo o desenvolvimento de propriedades costeiras, e a extração de areia aceleram fortemente a erosão das praias.

As costas de todo o mundo estão em constante fluxo natural à medida que os mares arrastam e depositam sedimentos.

Além disso, estudos revelaram que os impactos da mudança climática, como o aumento das temperaturas e do nível do mar, agravam este fenômeno.

- Atração turística -

Os litorais estão mudando rapidamente no Mediterrâneo, onde o Centro Oceanográfico Nacional Britânico afirma que os níveis do mar aumentaram mais nos últimos 20 anos do que em todo o século XX.

O mar também está aquecendo 20% mais rápido que o resto do mundo, segundo a ONU.

A costa da Tunísia tem sido uma fonte de renda para o país, que enfrenta dificuldades econômicas e que espera receber cerca de 10 milhões de turistas este ano.

O turismo representa cerca de 14% do PIB tunisiano e gera dezenas de milhares de empregos, em um país onde a taxa de desemprego ultrapassa os 16% e chega aos 40% entre os jovens.