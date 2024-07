Diretora do Serviço Secreto dos EUA renuncia após tentativa de assassinato contra Trump

A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Cheatle, renunciou ao cargo nesta terça-feira (23), um dia depois de admitir que a agência falhou em sua missão de evitar uma tentativa de assassinato contra Donald Trump.

Cheatle compareceu perante um comitê do Congresso na segunda-feira e disse que o ataque a Trump, que foi levemente ferido na orelha direita, representou "a falha operacional mais significativa do Serviço Secreto em décadas".

Republicanos e democratas pediram a renúncia de Cheatle, que irritou os parlamentares de ambos os partidos ao se recusar a fornecer detalhes específicos sobre o ataque, citando a existência de várias investigações em andamento.

O autor do atentado, que estava no telhado de um prédio próximo, abriu fogo contra Trump com um fuzil AR-15 poucos minutos depois de o republicano começar a falar durante um evento de campanha.