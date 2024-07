Cuba exige do COI expulsão de atleta cubano incluído na equipe de refugiados

O Comitê Olímpico Cubano (COC) exigiu nesta terça-feira (23) a expulsão dos Jogos de Paris do canoísta Fernando Dayán, um dos cubanos incluídos na equipe de refugiados do COI, por suas declarações "desrespeitosas e falaciosas" sobre a ilha.

"O COC se vê obrigado a informar publicamente esta situação e exigir a imediata expulsão do referido atleta dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, segundo as normas que regem o Movimento Olímpico Internacional", afirmou o órgão cubano em declaração publicada na imprensa local.

No texto, o COC não menciona expressamente Dayán, radicado nos Estados Unidos desde 2022, depois de abandonar uma delegação oficial durante um treinamento no México, mas fala sobre a medalha de ouro do canoísta nos Jogos de Tóquio-2020, no C-2 1000 metros, representando Cuba.