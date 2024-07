Cinco morrem em operação militar israelense na Cisjordânia

Cinco pessoas, incluindo uma mulher e sua filha, morreram, nesta terça-feira (23), em uma operação militar na Cisjordânia, indicou uma autoridade palestina, ao mesmo tempo em que o Exército israelense disse ter eliminado um comandante do Hamas.

Segundo um comunicado do Exército, uma operação de madrugada com drones no campo de refugiados de Tulkarem matou Ashraf Nafea, o chefe da ala militar do Hamas.

"Ashraf era responsável por fabricar e colocar explosivos destinados a atacar os soldados das FDI", as forças armadas israelenses, disse o Exército.