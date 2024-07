China encontra vestígios de água em amostras lunares

Cientistas chineses encontraram vestígios de água em amostras do solo lunar trazidas à Terra por uma sonda automática no âmbito do ambicioso programa espacial chinês, segundo informações oficiais.

As amostras indicam que "as moléculas de água podem persistir em áreas ensolaradas da Lua na forma de sais hidratados", afirmaram.

A Chang'e-5 foi a primeira missão espacial em quatro décadas a coletar amostras lunares.

Sucedeu a Chang'e-4, que marcou a primeira alunissagem na face oculta da Lua em janeiro de 2019.

No mês passado, a sonda lunar Chang'e-6 completou sua missão de recolher as primeiras amostras do lado oculto do satélite natural da Terra.

Na última década, a China investiu numerosos recursos em seu programa espacial, com o objetivo de alcançar as potências espaciais tradicionais, Rússia e Estados Unidos.

Construiu uma estação espacial e se tornou o terceiro país a colocar astronautas em órbita.

Pequim também planeja enviar uma missão tripulada à Lua em 2030 e construir uma base lunar.