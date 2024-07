Autoridades de Rosário prometem segurança a Di María para voltar à Argentina

Na última segunda-feira, o presidente do Rosario Central, Gonzalo Belloso, comunicou que Di María não quis voltar ao clube que o revelou porque "não sentia as garantias de segurança para ele e sua família".

O atacante argentino Ángel Di María conta com as "medidas de segurança sempre à disposição", informou nesta terça-feira (23) o Ministério de Segurança da província de Santa Fé, depois de o jogador ter descartado a possibilidade de voltar a jogar pelo Rosario Central por falta de "garantias".

No entanto, "as medidas de segurança estão sempre à disposição se a pessoa interessada, sendo uma pessoa de alta exposição pública, entrar em contato com as autoridades e um diálogo for estabelecido para que se mostrem as opções", disse nesta terça-feira Pablo Cococcioni, ministro de Segurança de Santa Fé.

No dia 30 de maio, duas pessoas de motocicleta dispararam contra um posto de gasolina de Rosario e deixaram um bilhete com ameaças a Di María.

Um dia antes, pessoas não identificadas vandalizaram um mural em homenagem ao jogador.