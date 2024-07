Sinner segue no topo do ranking da ATP; Nadal sobe 100 posições

O tenista italiano Jannik Sinner continua como número 1 do ranking da ATP por mais uma semana, de acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (22), com o sérvio Novak Djokovic em segundo e o espanhol Carlos Alcaraz em terceiro, enquanto Rafael Nadal ganhou 100 posições e agora é o 161º.

Nadal, que está na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, subiu no ranking depois de ter sido finalista do ATP 250 de Bastad, onde foi derrotado pelo português Nuno Borges (42º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentro do Top 10, a única mudança foi a ascensão do norueguês Casper Ruud do nono para o oitavo posto, desbancando o russo Andrey Rublev.