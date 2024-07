Reserva de girafas busca estabelecer a paz entre comunidades rivais no Quênia

A reserva Ruko, no oeste do Quênia, foi criada com o objetivo de reintroduzir girafas nesta área, mas também para garantir que duas comunidades rivais vivam em paz após décadas de confrontos.

A 140 quilômetros de Ruko, no vale de Rift, uma equipe da agência queniana de proteção à natureza Kenya Wildlife Service resgata girafas para transferi-las até a reserva, perto do lago Baringo.

Eles as perseguem em uma caminhonete, atiram-lhes dardos tranquilizantes e as levam até uma fazenda em Sergoit, de onde, após um período de 10 dias de adaptação, serão levadas para Ruko. Em breve, oito girafas chegarão à reserva.