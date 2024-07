Mais de 500 detidos na capital de Bangladesh em protestos maciços

Mais de 500 pessoas, incluindo líderes da oposição, foram detidas na capital de Bangladesh após atos de violência nos últimos dias durante manifestações maciças que levaram à mobilização do Exército, anunciou a polícia nesta segunda-feira (22).

O país do sul da Ásia está agitado por uma mobilização que começou no início de julho com protestos estudantis contra um sistema de cotas que reserva mais de metade dos cargos no serviço público para alguns setores da sociedade, como filhos dos veteranos da guerra de 1971 contra o Paquistão.

As manifestações levaram a uma mobilização mais ampla que desafia o governo autocrático da primeira-ministra Sheikh Hasina, no poder há 15 anos.