Kate Middleton divulga foto de príncipe George para marcar aniversário de 11 anos

O Palácio de Kensington divulgou na segunda-feira, 22, uma nova fotografia do príncipe George, em celebração ao seu aniversário de 11 anos. "Desejando ao príncipe George um feliz aniversário de 11 anos hoje", escreveu sua mãe, Kate Middleton, Princesa de Gales, que também realizou o registro fotográfico.

George de Cambridge é o primeiro filho do príncipe William com a duquesa de Cambridge e neto do rei Charles III. Ele tem dois irmãos: a princesa Charlotte, nascida em 2015, e o príncipe Louis, de 2018, que apareceram recentemente assistindo a final da Eurocopa em uma publicação feita pela família real. George é segundo na linha sucessória da realeza britânica, atrás de seu pai.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As publicações em datas festivas são uma tradição na família real. Kate tem o hábito de tirar fotos dos filhos nos aniversários e publicá-las nas contas oficiais que compartilha com o marido. No mês passado, no aniversário de 42 anos do Príncipe William, ela publicou uma foto de um momento descontraído, sem roupa formal, perto da casa da família, em Sandringham.