Kamala Harris, uma candidata sob uma avalanche de desinformação racista e sexista

“É importante rotular essas narrativas e mentiras como o que são: uma tentativa de minar o serviço público de uma mulher poderosa por causa do seu gênero, de sua origem e cor de pele”, disse Nina Jankowicz, fundadora do órgão de vigilância da desinformação Projeto American Sunlight.

“Desafio qualquer um que se oponha à candidatura de Kamala a participar de um debate substancial sobre os méritos de suas políticas e sua trajetória, em vez de chamá-la por apelidos repugnantes”.

- 'Mentiras e conspirações' -

Jankowicz conduziu em 2020 um estudo que identificou mais de 336.000 casos de “abuso e desinformação de gênero” usados para atacar 13 mulheres políticas. Um total de 78% dos ataques eram dirigidos a Kamala.

A desinformação incluía narrativas transfóbicas - como a de que Kamala não poderia ter chegado a uma posição de poder sem ter sido secretamente um homem - e racistas, como as que indicavam que Kamala seria "inelegível” porque seus pais são imigrantes, ou que ela "exagera" sua identidade racial para obter ganhos políticos.

A diretora executiva do Instituto de Democracia Digital das Américas, Roberta Braga, pediu que os internautas fiquem atentos nos próximos dias às "mentiras e conspirações” envolvendo Kamala. “A desinformação virá acompanhada de ataques baseados no gênero, e não será algo novo".

As candidatas não brancas nas eleições de 2020 tinham duas vezes mais chances do que os outros candidatos de serem alvo de desinformação, segundo relatório do Centro para a Democracia e Tecnologia, com sede em Washington. Também tinham quatro vezes mais chances do que os candidatos brancos de serem alvo de abuso violento.