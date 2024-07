Igreja pede a governo peruano proteção a crianças indígenas vítimas de abusos sexuais

A Igreja Católica pediu, nesta segunda-feira (22), ao governo do Peru que cumpra com sua obrigação de proteger as crianças de comunidades indígenas que denunciaram ser vítimas de abuso sexual por parte de professores na região amazônica. "Apelamos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que investiguem a verdade, protejam as vítimas e punam, exemplar e rapidamente, os responsáveis por estes atos execráveis", diz um comunicado dos bispos da Conferência Episcopal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Como Bispos do Conselho Permanente, convocamos o Estado e a sociedade civil a agir com determinação contra o abuso sexual das meninas Awajún, que reflete a não aplicação das medidas de proteção que o Estado peruano se comprometeu e deve oferecer conforme o disposto na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas", acrescenta o comunicado.

O presidente do Conselho de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunciou em 17 de junho que seriam investigadas as denúncias de abuso sexual contra centenas de estudantes indígenas por parte de professores na região do Amazonas. Os abusos e estupros teriam começado em 2010 e envolvem meninas e adolescentes da etnia nativa Awajún que estudam em escolas públicas da província de Condorcanqui, no norte do Peru, próxima ao Equador. Suas idades são desconhecidas. A presidente do Conselho de Mulheres Awajún, Rosemary Pioc, assinalou que os casos chegavam a 524 e envolvem tanto meninos quanto meninas.