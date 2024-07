Filipinas proíbem casas de apostas online chinesas no país, em meio a escalada de tensões

Isso levou ao encerramento de vários complexos com dezenas de edifícios, onde as autoridades suspeitam que milhares de chineses, vietnamitas e outros cidadãos, principalmente do Sudeste Asiático, foram recrutados ilegalmente e forçados a trabalhar em condições deploráveis.

A decisão de proibir os grupos de jogos de azar online geridos pela China - estimados em mais de 400 nas Filipinas, e que empregam dezenas de milhares de cidadãos chineses e do sudeste asiático - ocorreu no meio de uma repressão governamental que Pequim faz aos filipinos.

Marcos anunciou a decisão durante seu discurso sobre o estado da nação, quando também disse que as Filipinas pressionariam esforços para fortalecer sua capacidade defensiva, fazendo alianças de segurança com países amigos para combater ameaças aos seus interesses territoriais no Mar do Sul da China, acrescentando que seu país só resolveria disputas por meio da diplomacia.