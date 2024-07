Embaixadora dos EUA na ONU visita Haiti para reunião com governo de transição

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU visitará nesta segunda-feira (22) o Haiti, assolado pela violência e em plena transição política, enquanto uma missão de segurança internacional contra as gangues criminosas começa a tomar forma.

Linda Thomas-Greenfield realizará uma visita de um dia durante a qual conversará com o conselho presidencial de transição do Haiti e com seu novo primeiro-ministro, Garry Conille.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A visita de Thomas-Greenfield ocorre poucos dias após uma delegação da polícia do Quênia, recentemente mobilizada, começar a patrulhar partes da capital, Porto Príncipe.