'Democracia está falhando ao não produzir resultado esperado na AL', diz Bachelet

A democracia não está gerando o resultado que os cidadãos esperavam e isso está abrindo espaço para o crescimento de governos autoritários na América Latina (AL), disse nesta segunda-feira, 22, a ex-presidente do Chile e ex-Comissária de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, durante a abertura do evento paralelo ao G20 Brasil, "States of the Future".

"A democracia está falhando ao não produzir o resultado esperado. Há uma perda da confiança nas instituições democráticas. Cada vez mais cresce o número de pessoas que, mais do que um governo democrático, querem um governo autoritário. Isso é uma tragédia, porque precisamos de uma democracia que atenda aos que necessitam", disse a uma plateia lotada na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Bachelet destacou que nenhum país conseguirá sozinho vencer os desafios das mudanças climáticas, e chamou também a atenção para as preocupações com o desenvolvimento da Inteligência Artificial, "que nas mãos erradas podem trazer desafios ainda mais complexos para a humanidade".