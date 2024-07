Conservadores britânicos escolherão novo líder em novembro

Os conservadores britânicos vão designar seu novo líder em 2 de novembro, depois da derrota histórica nas eleições legislativas do partido dirigido pelo ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, anunciou esse grupo político nesta segunda-feira (22).

Quase três semanas depois de perder a maioria na Câmara dos Comuns, após 14 anos no poder, os parlamentares conservadores do Comitê 1922, responsável pela organização interna do partido, estabeleceram as regras do processo de eleição.

O vencedor se tornará o líder da oposição no Parlamento que semanalmente poderá debater com o novo primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer.