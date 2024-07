Cinco pontos sobre a Venezuela

Chávez, um militar carismático que dirigiu um golpe fracassado em 1992, foi eleito presidente em 1998. Com uma popularidade muito alta, apoiada em diversos programas sociais para a atenção à saúde e educação, modificou toda a estrutura do Estado. Seus opositores criticam sua onipresença, má gestão da economia, e abuso dos recursos públicos. Morto em 2013 por um câncer, o esquerdista Nicolás Maduro o sucedeu na presidência.

Sempre foi venerado como "pai da pátria", mas com o chavismo a exaltação e uso de sua figura se elevou ainda mais. A Constituição de 1999, impulsionada pelo líder socialista Hugo Chávez, acrescentou seu sobrenome ao nome do país: "República Bolivariana da Venezuela".

Simón Bolívar (Caracas, 1783 - Santa Marta, Colômbia, 1830), conhecido como o Libertador, é o maior herói da Venezuela. Político e estrategista militar, ele é considerado o responsável pela independência de várias colônias da Espanha no início do século XIX, que hoje constituem a Venezuela, Colômbia, Panamá, Equador e Peru.

Enfrentando uma grave crise política, econômica e humanitária que levou ao êxodo de 7 dos seus 30 milhões de habitantes, Maduro governou apoiado nas Forças Armadas e no aparelho de segurança do Estado. Nas eleições de 28 de julho busca sua reeleição para um terceiro mandato de seis anos.

- Maiores reservas de petróleo -

Com cerca de 300 bilhões de barris, a Venezuela tem as maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo.

A produção de petróleo atingiu o pico em 2008, com 3,5 milhões de barris por dia, mas depois caiu para 400.000 barris por dia devido à má administração e à corrupção. Hoje, ela está próxima de 1 milhão de barris.

Em 2018, os EUA impuseram sanções ao setor, depois de repudiar a reeleição de Maduro, considerada fraudulenta.

No final do ano passado, após um acordo entre o governo e a oposição para a realização de eleições, Washington aliviou as sanções. Mas depois as restabeleceu, embora com exceções na forma de licenças para empresas como Chevron, Repsol, Maurel e Prom.