CIDH visita Guatemala para monitorar 'enfraquecimento' democrático

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) deu início, nesta segunda-feira (22), a uma visita de cinco dias à Guatemala para monitorar o "impacto" do "enfraquecimento" da democracia no país, alimentado por ações polêmicas do Ministério Público.

"O propósito dessa visita é observar os impactos do processo de enfraquecimento das instituições democráticas e da independência judicial no país desde a última visita realizada" em 2017, disse a relatora da CIDH para a Guatemala, Andrea Pochak, à imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A missão foi convocada pelo governo do presidente social-democrata Bernardo Arévalo, no poder desde janeiro, e é chefiada pela presidente da CIDH, Roberta Clarke.