Candidato republicano a vice de Trump ataca Harris em 1º evento solo de campanha

O candidato republicano à vice-presidência dos EUA, J.D. Vance, fez sua primeira aparição solo na campanha, um dia após o presidente americano, Joe Biden, desistir da reeleição e declarar apoio à vice-presidente Kamala Harris na corrida à Casa Branca .

O senador de Ohio realizou um comício a em sua antiga escola secundária em Middleton, sua cidade natal, onde destacou seus laços locais, elogiou seu companheiro de chapa, Donald Trump, e atacou Harris.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Disseram-me que iria debater com Kamala Harris e agora o presidente Trump irá debater com ela", disse Vance, rindo. "Estou um pouco chateado com isso, para ser honesto com você."