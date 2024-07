Biden desiste de eleição e apoia Kamala Harris na disputa pela Casa Branca

O presidente Joe Biden desistiu da candidatura à presidência dos Estados Unidos. Após semanas de pressão dos democratas para ele abandonar a disputa contra Donald Trump, em meio a dúvidas crescentes sobre sua saúde e aptidão mental, Biden, de 81 anos, anunciou a decisão neste domingo, 21, e apoiou a vice-presidente Kamala Harris como substituta na chapa. A eleição ocorrerá em 5 de novembro.

Em carta divulgada nas redes sociais, Biden diz que tinha a intenção de continuar candidato, mas que considerou o melhor para o partido e o país. "Acredito que é do interesse do meu partido e do país que eu me retire e me concentre exclusivamente no cumprimento dos meus deveres como presidente durante o resto do meu mandato", escreve.

No pronunciamento, Biden se concentra em defender o legado do seu governo. "Nos últimos três anos e meio, nós fizemos um grande avanço na nossa nação", começa a carta. "Hoje, os Estados Unidos têm a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos em reconstruir a nossa nação", diz em seguida.