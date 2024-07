Avanço de incêndios florestais deixa oeste dos EUA em alerta

Somente na Califórnia, bombeiros lutavam contra mais de 20 incêndios, segundo informações oficiais. Dois deles levaram a ordens de evacuação em duas localidades do condado de Riverside, onde devoraram cerca de 8 km² e reduziram prédios a cinzas.

Mais de 30 milhões de americanos são afetados pelas condições climáticas, com termômetros ultrapassando os 40ºC em estados como Califórnia, Arizona, Nevada, Washington e Oregon.

Estados do oeste dos EUA sofriam o impacto de incêndios florestais que avançavam sem controle nesta segunda-feira (22), em meio à onda de calor que sufoca a região.

Após dois invernos úmidos, a Califórnia entrou mais cedo na temporada de incêndios, que se anuncia "muito ativa", advertiu neste mês o governador Gavin Newsom. As chamas já haviam consumido cerca de 840 km² de florestas e vegetação no estado até meados de junho, um número consideravelmente alto em relação à média dos últimos cinco anos para o mesmo período, de 156 km².

O estado também enviou bombeiros ao vizinho Oregon, onde cerca de 20 incêndios avançavam. Já em Salt Lake City, Utah, cerca de 40 residências foram evacuadas às pressas devido à propagação de outro incêndio.

O oeste do país, principalmente a Califórnia, sofreu por cerca de 20 anos com uma seca dramática, mas os últimos dois anos foram relativamente úmidos, com níveis elevados de chuva, que encheram os reservatórios e permitiram o crescimento de florestas e pastagens.