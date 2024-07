Ativista contra a caça às baleias Paul Watson é preso na Groenlândia

A polícia da Groenlândia prendeu o proeminente ambientalista canadense Paul Watson após um mandado de prisão internacional emitido pelo Japão, informaram autoridades e sua fundação.

Watson, um famoso ativista anti-caça de baleias, que estrelou o reality show "Whale Wars" e fundou as organizações Sea Shepherd e CPWF, tornou-se conhecido por suas ações marcantes, incluindo confrontos diretos com navios baleeiros no mar.

Seu navio atracou em Nuuk, na Groenlândia, no domingo para reabastecer, em sua jornada para "interceptar" um baleeiro japonês no Pacífico Norte, disse a Captain Paul Watson Foudation (CPWF).