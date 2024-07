As reações internacionais à desistência de Biden de disputar a reeleição

De Moscou a Caracas, as reações internacionais ao anúncio do presidente americano, o democrata Joe Biden, de desistir de disputar um segundo mandato no comando da Casa Branca seguem chegando desde domingo. - Brasil Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira (22), que espera que a eleição nos Estados Unidos ocorra da forma "mais civilizada possível".

"Seja um candidato democrata, seja o Trump, a nossa relação vai ser uma relação civilizada de dois países importantes (...) Espero que a disputa se dê da forma mais civilizada possível, espero que não tenha baixo nível, espero que não tenha nada que possa colocar o símbolo da democracia em risco", afirmou Lula durante coletiva de imprensa com agências internacionais em Brasília. - Rússia O Kremlin reagiu anunciando que acompanha "com atenção" a evolução dos acontecimentos.

"As eleições (nos Estados Unidos) são dentro de quatro meses. É muito tempo, durante o qual muitas coisas podem mudar. Devemos estar atentos, acompanhar o que vai acontecer", declarou o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov ao veículo de imprensa Life.ru. - Israel Em Jerusalém, o presidente israelense, Isaac Herzog, agradeceu ao presidente americano "por seu apoio inabalável ao povo israelense". "Quero expressar meus mais sinceros agradecimentos a Joe Biden por sua amizade e seu apoio inabalável ao povo israelense ao longo de décadas de sua longa carreira", manifestou-se Herzog em uma postagem na rede X. - Ucrânia O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeceu ao presidente Biden por tomar "medidas audaciosas" em apoio ao seu país, e elogiou sua "decisão difícil, mas forte" de desistir da reeleição.

"A situação atual na Ucrânia e em toda a Europa não é menos difícil, e sinceramente esperamos que a liderança contínua dos Estados Unidos impeça que o mal russo triunfe ou que sua agressão dê frutos", publicou Zelensky no X. - Venezuela O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, destacou em um ato de campanha que Biden "priorizou sua família", a sua saúde e seu deu conta de que com essa idade com a saúde debilitada não poderia assumir as rédeas de seu país e muito menos de uma candidatura presidencial. Foi uma atitude responsável".